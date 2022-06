Dronken Arnhemmer rijdt met auto in op politie in Goes en gaat ervandoor

Interview Als puber kwam Sebastiaan helemaal in zijn uppie naar Arnhem voor de mode: ‘Ik voelde, hier moet ik zijn’

ARNHEM - Op zijn veertiende liep Sebastiaan Kramer (36) in een witte bontbroek door Amsterdam. Een jaar later besloot hij in zijn eentje naar Arnhem te gaan voor de modeacademie. Inmiddels runt hij modelabel Hul le Kes én is artistiek leider van het Fashion + Design Festival dat deze vrijdag begint.

