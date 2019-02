Dronken bestuurder aangehouden na flink ongeval in Arnhem

Generaal over misstanden Schaarsber­gen: ‘We weten, we hebben geen koorknaap­jes’

11:03 Zijn Oranjekazerne was lange tijd het symbool van alles wat er mis was met Defensie: de mannencultuur werkte misstanden in de hand en bezuinigingen zorgden onder meer voor een gebrek aan winterkleding en legionella in de douches. Generaal Ron Smits wil schoon schip maken: ,,Van de aantijgingen van 2017 is niets meer over.”