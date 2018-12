Dronken bestuurder rijdt tegen beeld Klaas Gubbels in Burgemeesterswijk

Video Bestelbus over de kop in verbin­dings­bocht van A12 en A50

5 december ARNHEM - In de bocht van de A12 naar de A50 bij Arnhem is woensdagavond een auto over de kop gegaan. Dat was afgelopen weekend ook al twee keer het geval. Dit keer was het een bestelbus die richting Apeldoorn reed die uit de bocht vloog. Of de bestuurder gewond is geraakt, is nog niet bekend.