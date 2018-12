Dronken bestuurder slaat op de vlucht voor politie en ramt beeld Klaas Gubbels

Een 46-jarige man, zonder vast adres, ramde het beeld even voor middernacht tijdens een vlucht voor een politiepatrouille. Die had hem staande gehouden op de Velperbuitensingel in de Arnhemse binnenstad omdat hij te hard reed. De man stopte aanvankelijk, maar reed daarna toch weg. Agenten zagen hem in de verte tegen het beeld van Gubbels botsen. ,,De achtervolging was toen nog niet ingezet’’, aldus een politiewoordvoerder.