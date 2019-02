Dronken man gaat ervandoor in gestolen auto en wordt klemgereden in Arnhem

Jongeren­cen­trum laat stem horen op ‘Red Willemeen Open Dag’

20:23 ARNHEM - Jongerencentrum Willemeen gooit zondag de deuren open om Arnhem te laten zien wat er allemaal gebeurt in het gebouw aan Willemsplein 1. De ‘Red Willemeen Open Dag’ is onderdeel van de actie om te voorkomen dat de culturele programmering van het jongerencentrum in handen komt van Luxor Live/Jacobiberg, zoals de gemeente Arnhem wil.