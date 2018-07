Drooglegging komt eraan voor een deel van de Arnhemse Geitenkamp

Bestuur WBvA geschrok­ken van mogelijke fraude voorgan­gers

11:45 ARNHEM - Voorzitter Marja de Bruyn van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem is geschrokken van de resultaten van het forensisch onderzoek naar het verleden van de verhuurder. ,,We hadden wel zo onze vermoedens, maar dat het zo erg was, had ik niet verwacht’’, zegt ze.