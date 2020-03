Drugs liggen tussen de kazen in Hengelo, maar de kaasboer weet van niets: 3 Arnhemmers opgepakt

HENGELO (Ov.) - In een kaasopslag achter een vrijstaande woning in Overijsselse Hengelo heeft de politie zondagavond een laboratorium voor de productie van synthetische drugs ontmanteld. De inval had plaats in het kader van een groot onderzoek van de politie in Den Haag. Een 27-jarige man uit Hengelo, een 32-jarige man uit Den Haag, en drie Arnhemse mannen van 20, 43 en 57 jaar zijn aangehouden.

De Topweg in Hengelo, dinsdagochtend. Het regent. Een enkeling laat de hond uit, verder is het rustig in de straat, vol statige villa’s en luxe boerderijwoningen. Niets wijst er op illegale praktijken, op ondermijnende criminaliteit. Maar schijn bedriegt. Nog geen 24 uur eerder laadden politieagenten met beschermende luchtmaskers op hier tonnen vol chemische stoffen in een grote vrachtwagen. Drugsafval, afkomstig uit een kaasopslag.

‘Moven’

Quote Daar hoef ik je niets over te vertellen. Moven! bewoner pand Topweg Een dag na het politieoptreden is er van de inval weinig meer te zien. De poort staat open, in het woonhuis brandt licht. De hond blaft, als er aangebeld wordt. Een oudere man doet open. Een hand wil hij niet geven. „Dat mag niet meer, hè”, zegt hij lachend. In plaats daarvan geeft hij een vuistje. Maar het lachen vergaat hem als hij gevraagd wordt naar de inval. „Daar hoef ik je niets over te vertellen”, klinkt het getergd. Hij wijst naar de poort. „Moven.”



Even later rijdt een jonge vrouw in een zwarte auto het erf af. Bij het voorbijkomen draait ze het raam naar beneden. Ze dreigt de politie te bellen - „Waarom val je mijn schoonouders lastig?” - en pakt haar telefoon, om de verslaggever te fotograferen. Vragen over de inval wil ze niet beantwoorden; het raam gaat dicht, ze rijdt er snel vandoor.

Kaashandel

Op het adres aan de Topweg staat al tientallen jaren een kaashandel ingeschreven, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Maar de grote schuur achter de vrijstaande woning werd niet alleen voor de opslag van het zuivelproduct gebruikt, zo bleek uit een groot onderzoek van een rechercheteam van de politie in Den Haag. Een tip leidde naar Hengelo. Toen agenten daar zondag binnenvielen, troffen ze - in dezelfde ruimte als waar de kaas lag opgeslagen - het nog in werking zijnde lab voor synthetisch drugs aan. Vier personen zijn er aangehouden.

200 liter

In de schuur werd amfetaminepasta geproduceerd, een goedje dat verwerkt wordt tot drugs. Op basis van de grootte van de ketels wordt de wekelijkse productiecapaciteit geschat op 200 liter. Ter indicatie: de marktprijs van 1 liter is 680 euro. Bronnen rondom het onderzoek meldden dat de installatie zo was opgesteld, dat het niet onwaarschijnlijk is dat de kaas en de drugs er met elkaar in contact zijn gekomen. De in de schuur gelegen kaasvoorraad is volgens politiebronnen in beslag genomen. Deze wordt, net als het drugsafval, vernietigd.

Een Haagse politiewoordvoerder bevestigt de inval. De inval had plaats in het kader van een nog lopend onderzoek. Meer details wel de zegsman er op dit moment nog niet over kwijt.

Kaasboer weet van niets