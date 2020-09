Drugs steeds vaker alternatief voor alcohol voor minderjarige jeugd

De politie heeft in de periode van september 2019 tot en met augustus 2020 74 drugsverdachten aangehouden die jonger zijn dan 24 jaar. Dat zijn er vier meer dan in het jaar ervoor en dertig meer dan twee jaar geleden. Van deze verdachten waren er 17 jonger dan 18 jaar, elf meer dan over dezelfde periode een jaar eerder. ,,Die stijging onder jeugd tot 18 jaar is verontrustend", zegt teamchef van de politie Arnhem-Noord Niels Witterholt.

Afstand tot drugs kleiner

De ervaring van veel wijkagenten is dat veel jongeren sneller grijpen naar een joint of naar harddrugs. Dat heeft onder meer te maken met het gemak waarmee ze aan met drugs kunnen komen. ,,Voorheen zagen we vaker beschonken jeugd op feestjes en in de horeca. De indruk is nu dat de afstand tussen het verkrijgen van alcohol en drugs is verkleind. Ze kunnen makkelijker aan drugs komen", zegt Witterholt.

Sociale druk

Volgens de teamchef leidt de sociale druk van jongeren in combinatie met schoolprestaties tot een toename van drugsgebruik. ,,In onze jeugd was er ook een mate van druk bij jongeren, maar tegenwoordig moet je met iedereen meedoen, overal bij horen, alles weten. Daarnaast heb je nog de schoolprestatie. Voor het vertier en om even onder die druk uit te komen grijpen jongeren sneller naar iets om te slikken of te snuiven.”

Quote Voor het vertier en om even onder die druk uit te komen grijpen jongeren sneller naar iets om te slikken of te snuiven. Teamchef Niels Witterholt van politie Arnhem-Noord

Maar het gebruik van soft- en harddrugs is niet het enige probleem. De politie merkt dat de stap van gebruik naar dealen heel klein geworden is. Jongeren laten zich makkelijk verleiden tot de verkoop van een paar pilletjes, goed voor honderd euro per week. Ze kunnen de gevolgen van die stap niet overzien.

15-jarige dealer

,,We hebben niet zo lang geleden een 15-jarige dealer aangehouden. Als jij aantal vriendje een paar pilletjes verkoopt en je verdient 300 euro in de week, dan is de verleiding wel heel groot om de volgende week extra pilletjes in te slaan waarmee je 500 of misschien wel 1000 euro kan verdienen", zegt Witterholt. Hij voegt eraan toe dat drugscriminaliteit gepaard gaat met veel geweld en dat stoppen lastig is.



De toename van drugs onder jongeren komt regelmatig voorbij in gesprekken tussen politie, Openbaar Ministerie en burgemeester Ahmed Marcouch. Het drugsgebruik onder de jeugd is op zich geen prioriteit, maar staat wel hoog op de lijst van gemeentelijke wijkveiligheidsteams.