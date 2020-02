Drugsbende had eigen pakhuizen, smokkelauto’s en grenscontroles

Sloop voormalig kantoor gemeente Arnhem klaar, bouw woningen van start

18:03 ARNHEM - De transformatie van het voormalige kantoor van de gemeente Arnhem in de Broerenstraat kan beginnen. Dat meldt bouwbedrijf Plegt-Vos op Twitter. Het pand is volledig gestript en is nu klaar voor het nieuwe uiterlijk dat bij de nieuwe naam Verto Arnhem past.