Drugsproductie vermoedelijke oorzaak explosie Arnhemse flatwoning

Verhuurder ontplofte flat Arnhem verrast door klachten over overlast

16:46 ARNHEM - Bij Volkshuisvesting Arnhem was niets bekend over meldingen van overlast in en rond het flatgebouw aan de Daphnestraat in Arnhem waar maandagavond een woning explodeerde. ,,Dat was helemaal nieuw voor ons", zegt een woordvoerder.