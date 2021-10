Druk op Gelderse ziekenhuizen loopt flink op: fors meer patiënten met corona

Het gaat om het aantal patiënten in zes ziekenhuizen in Arnhem, Ede, Doetinchem, Tiel en Nijmegen. Ook op de verschillende intensive care-afdelingen (ic) is het een stuk drukker. Donderdag lagen er in de zes ziekenhuizen 17 patiënten op de ic. Een week eerder waren dat er nog maar 9. Dat meldt het Netwerk Acute Zorg in deze regio.