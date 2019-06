Drukke middagspits: Files op de snelwegen rond Arnhem

Ook op de A50 richting het zuiden is het druk tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg. De andere kant op staat kort voor 16.00 uur een file die het gevolg is van een ongeluk eerder op de middag op de A12. Inmiddels lost de file langzaam op. Nabij knooppunt Waterberg gebeurde rond 13.30 uur een aanrijding tussen twee auto’s. Het is nog onduidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen. Rond 17.25 uur stond hier nog steeds zes kilometer file.

Van rijbaan gewisseld

Na de botsing ontstond een lange file die rond 14.15 uur meer dan tien kilometer lang was en goed was voor een klein half uur vertraging. Toen de rijbaan weer volledig was vrijgegeven, liep de file langzaam in lengte terug.



Een van de auto’s zou plots van rijbaan zijn gewisseld, waarna een botsing met een andere auto volgde, aldus een agent ter plaatse.



Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten. Al snel ontstond er een lange file. Ook de andere kant op kreeg het verkeer te maken met vertraging.