Drukke ochtendspits met lange files op A12 en A50

Ook op de A50 is het druk. In de richting van Oss, tussen Valburg en Ravenstein, moeten automobilisten geduld hebben. Er is 11 kilometer file, wat zorgt voor bijna een half uur vertraging. In de andere richting op de A50, bij Ewijk, staat het ook stil. Daar is tegen 8.00 uur sprake van 9 kilometer file.