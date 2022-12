Drukste weg van Gelderland nacht lang afgesloten, verkeer wordt omgeleid door en om Arnhem

MET VIDEO Vrachtwa­gen kantelt op A50, afgesloten snelweg ligt bezaaid met tegels: Hij is een ervaren bouwchauf­feur’

Een vrachtwagen met terrastegels is vanmorgen op de A50 gekanteld. De weg is dicht in noordelijke richting omdat de lading op de snelweg ligt. De chauffeur raakte lichtgewond.

12:31