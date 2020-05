Drukte bij horeca in Arnhem en regio, die hier en daar meer ruimte wil

Mensen in Arnhem Martijn doet in Arnhem boodschap­pen voor zijn ouders in Den Bosch

22 mei Martijn Beaudoin (45) doet boodschappen voor zijn ouders in Den Bosch. ,,Zij leven in een risico-gebied en hebben zelf een leeftijd die tot de risicogroep behoort. Ik help ze graag uit de brand nu corona in het land heerst.”