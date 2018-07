Drukte in ochtendspits op wegen rond Arnhem door afsluiting A12

Op lokale wegen in de Gelderse hoofdstad is het, zoals verwacht , ook druk. Zo staat er bijvoorbeeld file op de Schelmseweg, tussen de Apeldoornseweg en de Amsterdamseweg. De problemen lijken mee te vallen.

Testcase

De maandagochtendspits is de eerste doordeweekse testcase voor het omleidingsplan dat Rijkswaterstaat maakte voor het afsluiten van acht kilometer A12 in westelijke richting. Dat is nodig voor groot onderhoud aan de weg.