Drukte op de snelwegen rond Arnhem; files, een ongeluk en een uur vertraging

Mogelijke Europese tegenstan­ders Vitesse spelen gelijk

22 juli DUBLIN – Het is na de eerste wedstrijd tussen Dundalk FC en FCI Levadia nog onduidelijk wie de tegenstander van Vitesse wordt in de derde voorronde van de Conference League. De Ierse en Estse club hielden elkaar donderdagavond in Dublin in evenwicht: 2-2. Volgende week is de return in Estland.