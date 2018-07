Drukte op snelwegen rond Arnhem en Nijmegen door ongevallen en WK

Dat laatste komt door de wegafsluiting in het centrum van de stad. Die is nodig voor het Wereldkampioenschap Inline Skating dat er van 5 tot en met 8 juli gehouden wordt. Omdat het centrum daardoor moeilijk bereikbaar is, stroomt ook verkeer op het omliggende wegennet maar moeizaam door.



Op de A325, de Pleijroute en de Eldenseweg, Nelson Madelabrug en de N225 naar Oosterbeek staat het verkeer vast. Grote problemen ook rondom de kruising tussen de Eldenseweg (van en naar de Mandelabrug) en de Batavierenweg. De verkeersdruk is daar zo hoog dat het kruisingsvlak vol staat met kruisend verkeer terwijl een andere baan groen licht heeft. Ook verliezen veel weggebruikers richting Nijmeegseweg in de lange file op de Batavierenweg het geduld en besluiten alsnog, via de busbaan en zelfs het gras, voor de Mandelabrug te kiezen. Omdat de Weerdjesstraat richting stad is afgesloten moeten ze even later de Mandelabrug opnieuw nemen om weer aan te sluiten in de file richting Batavierenweg.



Verkeer op de A50 en op de Maas en Waalweg staat stil bij knooppunt Ewijk en de Tacitusbrug. Dat is de nasleep van een ongeval met een vrachtwagen bij Heteren. De weg is daar inmiddels weer vrij. In zuidelijke richting staan automobilisten ook in de file tot aan de brug over de Maas bij Niftrik. Dat levert ook stilstaand verkeer op op de A326 uit Nijmegen.