Dubbel hoera! Arnhemse Cornelia is 110 geworden en daarmee de oudste van het land

Kneelie, zoals ze door haar man werd genoemd, heeft een breekbare gezondheid. Ze is dementerend, doof en slechtziend. ,,Het leven heeft voor haar weinig betekenis meer”, zegt haar zoon Eite Boonstra.



,,Ze is de laatste van haar generatie. Al haar leeftijdsgenoten zijn overleden. Haar man, onze vader, is al in 1963 gestorven. Vorig jaar was burgemeester Marcouch nog op haar verjaardag, maar dat kon dit jaar niet meer. Het zou te druk zijn geweest voor haar.”