Dubbele geluidsmeting op relaxed festival Flow Freedom in Arnhem

De resultaten van de metingen zijn nog niet bekend, maar de indruk is dat Flow Freedom zich aan de in de vergunning opgelegde geluidsnormen houdt. Als er aanleiding is, worden de resultaten volgens Frehe achteraf altijd met de organisatie doorgenomen, ook met het oog op de vergunning voor een nieuwe aflevering van het evenement.



Nog nooit trok Frehe ergens de stekker eruit omdat het te hard ging. Dat betekent niet dat elk festival nu een vrijbrief heeft om de volumeknop wijd open te draaien. ,,Het komt weleens voor dat iemand zijn vergunning verspeelt of op gesprek mag komen bij de burgemeester”, zegt Frehe.



Wel dertig keer per jaar loopt de toezichthouder van de omgevingsdienst regio Arnhem met zijn meetapparatuur over een evenemententerrein in Arnhem of een van de negen andere regiogemeenten die van zijn deskundigheid gebruik maken. Doel: kijken of organisatoren zich aan de regels houden.