Duits explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Schuytgraaf

83 lege stoelen op Markt Arnhem ter herdenking Gelderse verkeerdo­den

12:29 ARNHEM - Met het plaatsen van 83 lege stoelen op de Markt in Arnhem worden op woensdag 19 september de 83 mensen herdacht die in 2017 in de provincie Gelderland zijn omgekomen in het verkeer. De actie moet leiden tot meer bewustwording over het belang van verkeersveiligheid.