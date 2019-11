Duitse steun voor Arnhem als tussenstop Amsterdam - Berlijn

Scheelt veel reistijd

In het Europees Parlement heeft de VVD nu samen met de FDP het verzoek neergelegd om de Gelderse hoofdstad te verkiezen boven Enschede. ,,Dan winnen we al 45 minuten aan reistijd”, zegt VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal. ,,Dat is mooi meegenomen voor de reizigers, dus laten we dan ook die keuze durven te maken.”



Om de ‘Arnhem-Emmerik’-route te realiseren is niet alleen Nederlandse steun nodig, ook van de Duitse kant zijn investeringen vereist. Nagtegaal trekt nu op met haar Duitse collega Jan-Christoph Oetjen van de FDP; samen trokken ze aan de bel bij de Europese Commissie over hun voorkeursroute.



,,Ik wil snel met de trein naar Berlijn of Frankfurt kunnen en hij wil sneller in Amsterdam aankomen”, zegt Nagtegaal. ,,Mooi dat we samen optrekken om ook aan het Duitse ministerie van transport te vragen om snel te investeren in een optimale verbinding.”