Duizend Vitesse-fans zwaaien spelersbus uit bij GelreDome

column Remco Kock De beker is de tweede keus, maar hé: het is nog altijd een knap zusje

16 april Over de betekenis van de beker, waar het zondag allemaal om te doen is, kun je filosoferen. Ajacieden noemen de dennenappel een troostprijs. Er is in Amsterdam geen gek te vinden die zich apetrots laat fotograferen met een KNVB-beker, laat staan dat hij of zij voor zo’n intiem bekermomentje in een ellenlange rij gaat staan.