Duizenden bijen nestelen zich in muur van Arnhemse Rozet

Provincie Gelderland ruimt deel kunstcol­lec­tie op

13:28 ARNHEM - De provincie Gelderland gaat een deel van haar kunstcollectie van de hand doen om de kwaliteit van de collectie te verbeteren. Het gaat om beeldende kunstwerken die geen connectie hebben met Gelderland, waarvan de conditie slecht is en restauratie niet meer loont, of waarvan meer dan één exemplaar in de collectie is opgenomen, meldt de provincie.