Duizenden fans wachten op concert Justin Timberlake

ARNHEM - Duizenden fans staan te popelen om hun grote idool Justin Timberlake te zien in het Gelredome vrijdagavond. De wereldster is in Arnhem voor zijn Man of the Woods tour waarmee hij zijn nieuwe album promoot.

Ondanks dat het concert niet is uitverkocht, is het een drukte van jewelste rond het stadion. Astrid (16) kijkt met een grote glimlach om zich heen. ,,Het is niet echt muziek voor mensen van mijn leeftijd, maar mijn ouders hebben mij aangestoken.’’ Vader Dennis en moeder Karin knikken instemmend mee. ,,Zijn muziek is fantastisch en hij staat echt garant voor een show.’’ Toen de familie hoorde dat de zanger weer naar Nederland kwam waren ze er dan ook als de kippen bij. Het vorige concert vonden ze namelijk 'geweldig' en zijn nieuwe muziek ook. ,,Heel anders, maar wel goed.’’

Ook Floor (27) uit Tilburg kijkt uit naar de show. ,,Ik ben al heel lang fan, ik had zelfs N'Sync posters boven mijn bed vroeger.’’ Van zijn nieuwe muziek is ze minder gecharmeerd: ,,Te langzaam. Ik kom echt voor de hits.’’ Na een korte pauze voegt ze toe: ,,En voor Justin zelf. Het is een leuke man om te zien.’’