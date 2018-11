‘Dumpert-verdachte’ bedreigen personeel McDonald’s nog vast

Een woordvoerder van McDonald's laat desgevraagd weten dat filmen van andere bezoekers ‘niet is toegestaan volgens het portretrecht’. ,,Wij geven beelden van onze beveiligingscamera's alleen af als de politie ze vordert.’’



Of een personeelslid aangifte heeft gedaan tegen de Arnhemmer, is haar niet bekend. ,,Deze kwestie is verder een zaak van de politie.’’ Op de vraag of er vaker dergelijke incidenten gebeuren bij McDonald's, of specifiek bij deze vestiging zegt ze: ,,In algemene zin is er sprake van verruwing in de samenleving. Wij zien daar ook iets van terug, maar niet meer dan elders.’’