Dunkin’ Donuts strijkt neer in centrum Arnhem

ARNHEM - Dunkin’ strijkt neer in het centrum van Arnhem. De internationale koffieketen met de wereldberoemde Dunkin’ Donuts opent een vestiging in de voormalige ijskiosk van Il Cappellino in de Jansstraat op de kop van de Jansplaats, naast de Burger King.

Dunkin’ opende aan het begin van 2017 de eerste Dunkin’ Donuts-store in Nederland en in 2020 de eerste in België. Het bedrijf kondigt aan dat het op het punt staat ‘om Nederland en België te veroveren'.

Er zijn voor Arnhem inmiddels vacatures uitgezet voor een filiaalmanager en een assistent manager. De filiaalmanager geeft straks leiding aan twintig medewerkers, zo maakt het bedrijf bekend. Daarvoor staan vacatures open als barista in voltijds- en deeltijdsbaan.

Meer dan 12.200 vestigingen wereldwijd

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, telt meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen wereldwijd. Het bedrijf draait grotendeels op franchise-deelnemers. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts-winkels. Ze zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, België, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België.

De voormalige ijskiosk aan de Jansstraat in Arnhem: de nieuwe vestigingsplaats van Dunkin' Donuts in Arnhem.

Meer dan 40 verkooppunten in Nederland

De eerste winkel in Nederland verrees vier jaar geleden in Amsterdam. Het aantal verkooppunten is inmiddels de veertig gepasseerd. Na Amsterdam volgden plaatsen als Amstelveen, Almere, Den Haag, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Roermond, Eindhoven, Tilburg, Utrecht, Goes, Zoetermeer en het Brabantse Oosterhout. Het bedrijf opende bovendien pop-upstores op de parkeerterreinen van Van der Valk in Ridderkerk, Tiel en Leusden.

Wachten op openingsactie

Roberto Fava, een van de masterfranchisers van Dunkin’, vertelt dat er nog nader bericht volgt over het tijdstip van openen in Arnhem en speciale acties daaromtrent. Doorgaans gaat dat gepaard met een reclamecampagne waarbij de eerste klanten op een cadeau kunnen rekenen in de vorm van een doos met donuts.

Het assortiment smaken wordt continu uitgebreid. De donuts worden gemaakt in een centrale bakkerij in Utrecht. De donuts worden ook aan huis bezorgd. Sinds enkele jaren biedt supermarktketen Jumbo de lekkernij aan. Ook Pizza New York heeft de donuts van Dunkin’ in het assortiment opgenomen.