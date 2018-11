Duo pleegt overval op snackbar in Arnhem, politie zoekt voortvluchtige mannen

mensen in arnhem Renske gaat terug naar de basis: ‘Dan maar geen huis en vastigheid’

13 november Renske Janssen (43) is kunsthistoricus en werkte als curator voor onder meer het Stedelijk Museum en Witte de With - tot ze besloot haar baan op te zeggen en haar huis in Rotterdam te verkopen. ,,Ik dacht: ik ga back to basic. Dan maar geen huis en vastigheid.” De reden: ,,Ik raakte een beetje burned-out.”