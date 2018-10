Duo schiet met ‘automatisch wapen’ bij Arnhems café

Arnhemse dak- en thuislozen moet de soepfiets van Leger des Heils nog ontdekken

29 oktober ARNHEM - Ex-dakloze Johan Hofstra trapt op deze kille maandagavond de zwaar beladen soepfiets van het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg in Arnhem de bult op naar park Sonsbeek. Helaas zijn er in geen velden of wegen dak- of thuislozen te vinden aan wie hij de tomatensoep kan slijten. En met wie hij een praatje kan maken.