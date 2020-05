Durven we ook naar de horeca als dat weer mag? ‘Mensen zitten nu ook al in parken op anderhalve meter’

Na Elst ook drugsafval gevonden op Driels­edijk, politie onderzoekt verband

10:05 ARNHEM - Nadat er in de nacht van woensdag op donderdag meerdere vaten met chemisch drugsafval werden gevonden in het buitengebied van Elst, is het donderdagochtend ook raak in Arnhem. Op de Drielsedijk trof de politie rond 7.00 uur meerdere tonnen en jerrycans aan.