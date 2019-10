Duur geintje: duizend appende fietsers op de bon geslingerd in Oost-Nederland

ENSCHEDE - De politie Oost-Nederland heeft sinds het ingaan van het verbod 921 boetes uitgedeeld aan mensen die appen of bellen op de fiets. Per 1 juli van dit jaar is het verboden je met je mobieltje bezig te houden terwijl je op de fiets zit. Landelijk gingen er de afgelopen drie maanden 9200 mensen op de bon.

De landelijke cijfers werden eerder deze week bekend gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tien procent van die boetes is dus uitgeschreven in het gebied van de politie Oost-Nederland, die over vijf districten in IJsselland, Twente en Gelderland gaat.

Rekensommetje

Wie een boete krijgt wegens het appen of bellen op de fiets kan een prent van 95 euro op de deurmat verwachten. Exclusief administratieve kosten. Een gauw rekensommetje leert dus dat de politie Oost-Nederland de staatskas heeft kunnen spekken met een bedrag van €87.495 euro. Exclusief administratieve kosten. De politie gaf na het ingaan van het verbod aan dat handhaving van de wet prioriteit had.

De invoering van het verbod op appen en bellen op de fiets is vooral gericht op jeugdige weggebruikers. Uit een eerder onderzoek bleek dat driekwart van de jongeren tussen de 18 tot 24 jaar ‘regelmatig op hun smartphone kijkt tijdens het fietsen.’

Drie miljoen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ook bekend gemaakt hoeveel verkeersboetes er in totaal zijn uitgeschreven. Dat waren er tussen de periode van 1 mei en 31 augustus van dit jaar drie miljoen in totaal. Het aantal bekeuringen voor bellen achter het stuur (in de auto en op de fiets) is ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld, van 23.000 naar ruim 44.000. Het verbod voor appen op de fiets heeft hier logischerwijs mee te maken.