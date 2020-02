Dylan (18) wilde beveiliger worden, maar sloeg agente bij rellen Vitesse: ‘Mijn carrière is voorbij’

Pijnlijker voor hem lijkt het feit dat hij een opleiding tot beveiliger volgt: ‘Mijn carrière is voorbij’.



Volgens Dylan is hij het slachtoffer van een persoonsverwisseling, maar de politierechter denkt van niet. De rechter acht bewezen dat E. een agente sloeg na de voetbalwedstrijd in het Gelredome op 16 augustus 2019.



PEC verloor het duel met 3-0. Na een opstootje in het uitvak, kwam er wat meer politie om het vertrek van de supporters uit Zwolle soepel te laten verlopen. Het werd al snel weer rustig, maar even later ging het opnieuw mis.