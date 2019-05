E-bike bedreigt de ligfiets, maar Arnhemse Roel denkt er niet aan over te stappen

SP-raads­lid Gerrie Elfrink sliep undercover tussen arbeidsmi­gran­ten: ‘Foute uitzendbu­reaus profiteren hiervan’

10:39 ARNHEM - Het Arnhemse SP-raadslid Gerrie Elfrink sliep undercover tussen de arbeidsmigranten en betaalde daarvoor 92 euro per week. Dat toont de SP aan in een video die de partij maandagavond online heeft gezet en waarvan maandagavond beelden in het tv-programma Pauw werden getoond.