Earl Francees uit Arnhem te ziek voor zo gewenste terugkeer naar Bonaire

VideoARNHEM - Ondanks een geslaagde crowdfunding kan de doodzieke Earl Francees uit Arnhem niet terugkeren naar zijn geboorteplaats Bonaire om daar te sterven. Zijn conditie is de laatste weken zo snel achteruit gegaan dat een vliegreis naar het Caribische eiland niet langer verantwoord is, constateren zijn artsen.

Het nieuws is hard aangekomen bij de 47-jarige Arnhemmer, vertelt Manon ter Voert. De Arnhemse is een voormalige verzorger van Francees en is inmiddels een goede vriendin. Zij nam het initiatief om via crowdfunding 20.000 euro in te zamelen voor de reis naar Bonaire. De actie slaagde (1233 mensen doneerden inmiddels samen meer dan 23.000 euro), maar uiteindelijk kan Francees’ hartenwens niet worden ingewilligd.

Domper

Quote Earl is heel teleurge­steld en heel verdrietig Manon ter Voert ,,Een zware domper. Het waren heftige dagen”, vertelt Ter Voert. ,,Earl is heel teleurgesteld en heel verdrietig.” De Arnhemmer lijdt aan nierfalen, waardoor zijn lichaam wordt vergiftigd. De laatste weken worden de gevolgen daarvan in rap tempo zichtbaar. ,,Hij is heel snel, heel hard achteruit gegaan. Als hij toch gaat vliegen, bestaat het risico dat hij tijdens de vlucht overlijdt”, legt zijn goede vriendin uit.

Het ingezamelde geld wordt nu gebruikt om naaste familie en vrienden uit Bonaire te laten overkomen naar Nederland. Francees’ broer en beste vriend zijn inmiddels onderweg. Twee zussen volgen mogelijk nog, vertelt Ter Voert. ,,De rest van het geld wordt besteed aan het overbrengen van Earls lichaam naar Bonaire en de uitvaart daar. Dat wordt toch zijn laatste tocht.”

Slechte vooruitzichten

De vooruitzichten voor Francees zijn slecht. Artsen geven hem eerder dagen dan weken, zegt Ter Voert. ,,Zijn lichaam is op. Het is echt een wereld van verschil met zijn conditie op het moment dat we de actie startten.” De Arnhemmer zou eigenlijk zaterdag vliegen. Alles voor zijn terugkeer naar Bonaire was geregeld. ,,Het ging alleen nog om een paar kleine dingen”, geeft Ter Voert aan.

Dat de wens van de doodzieke Arnhemmer door zijn slechte toestand niet in vervulling kan gaan, is ook voor haar een grote teleurstelling. ,,Ik vind het verschrikkelijk”, zegt ze. ,,Maar ik vind het nog steeds ontzettend bijzonder dat we dit met heel Nederland hebben kunnen doen. En uiteindelijk wordt het ingezamelde geld wel voor hem ingezet.”