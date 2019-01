Earl omringd door familieleden overleden in Arnhem, begrafenis op Bonaire

Hoofdrol­spe­ler Geldergate nu verdachte in wietzaak

15:07 ARNHEM - De vroegere directeur van Gelderland Event, Eep L. (71) en een vriend van hem (69) uit Arnhem moesten zich maandag verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem in verband met de vondst van een hennepstekkerij aan de Middelkampseweg in Gameren.