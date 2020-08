Earpods van HAN aan eerstejaars vallen niet in goede aarde

Tien maanden cel voor in brand steken van treincoupé bij Arnhem Centraal

24 augustus ARNHEM - De 49-jarige Pool die een bank in een treincoupé in brand had gestoken, heeft een gevangenisstraf van 18 maanden gekregen, waarvan 8 voorwaardelijk. Hij kreeg de straf niet alleen voor brandstichting in de coupé, maar ook voor twee winkeldiefstallen. De officier van justitie eiste twee weken geleden twee jaar gevangenis, waarvan een half jaar voorwaardelijk.