Echte killerclown kreeg een spuitje

'Arnhemse Killer­clown had masker uit horrorfilm It'

4 juni ARNHEM - ,,Als er een raket op mijn scootmobiel had gezeten, had ik de killerclown gegrepen, dan was hij voor mij’’, zegt de 46-jarige Arnhemse Bea de Kok. ,,Echt balen.’’ De mindervalide vrouw is nog gefrustreerd over het feit dat ze de vermeende 'killerclown' heeft 'laten lopen'.