Edu Nandlal overleefde de SLM-ramp in Suriname en kent het wrede lot van de dood

‘Juist de jongeren die hulp het meest nodig hebben, worden in de steek gelaten’

18:54 DEN HAAG - Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) heeft woensdag in de Tweede Kamer bij een debat over de jeugdzorg stilgestaan bij het overlijden van Noa. Het kamerlid uitte forse kritiek op de jeugdzorg. ,,Juist de jongeren die hulp het meest nodig hebben, worden in de steek gelaten.”