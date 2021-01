Een 10 voor de beste makelaar van Nederland, uit Arnhem: ‘We zijn van het motto: altijd nakomen wat je belooft’

Aangenaam verrast

Oprichter Wilfred Puntman zegt ‘aangenaam verrast’ te zijn met het winnen van de titel. Puntman werd in 2015 en 2018 ook al als beste makelaar van Nederland bestempeld, en is bovendien voor de vijfde keer de beste van Gelderland. Puntman begon het makelaarskantoor 24 jaar geleden samen met zijn vrouw Claudia. Nog altijd runnen ze het bedrijf samen. ,,We hebben ook medewerkers in dienst gehad, maar onder andere tijdens de crisis in 2008 viel er veel personeel weg.’’

Transparant

De makelaar denkt dat de kleinschaligheid van het kantoor de kracht is. ,,We zitten met onze computers tegenover elkaar. Daardoor kunnen we direct overleggen en weten we beiden goed wat er speelt. Verder zijn we heel transparant naar onze klanten en zijn we van het motto: altijd nakomen wat je belooft. Dat waarderen klanten.’’



Na bijna een kwart eeuw samenwerken is het echtpaar Puntman elkaar gelukkig nog niet zat. Wilfred: ,,Tuurlijk denk je als je samenwerkt en -woont wel eens: zeg maar even niets, maar dat hoort erbij. Voorlopig halen we elke dag energie uit ons werk, én uit het blij maken van klanten.’’