Eén aanhouding bij ‘koffiedrinkactie’ tegen coronamaatregelen in Arnhem

In Eindhoven liep de actie uit de hand. Daar werd het plein met 500 koffiedrinkers door de mobiele eenheid hardhandig schoongeveegd. In Arnhem waren er ongeveer 50 mensen die bakkie troost namen. Van een demonstratie is geen sprake, zei een deelneemster in Arnhem met een knipoog. ,,We halen een coffee to go om de lokale horeca te ondersteunen. Dat drinken we op bij het stadhuis. We staan allemaal keurig op afstand.”