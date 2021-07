Een atje voor de sfeer en een atje voor oma op het Sterren Muziekfeest in Arnhem

Geen publiek, geen bloemenkin­de­ren? Voorberei­din­gen voor Airborne Herdenkin­gen van start

6 juli ARNHEM/ EDE/ OOSTERBEEK - Het is nog onzeker of de Airborne Herdenkingen dit jaar wél met publiek plaats mogen vinden. De voorbereidingen ervan zijn inmiddels in volle gang. Maar de kans is groot dat net als vorig jaar alleen genodigden aanwezig mogen zijn.