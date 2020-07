Een avond langs de ‘ongure’ strandjes van Arnhem en Nijmegen: ‘Je moet gewoon op je hoede zijn’

Knuffel­beer voor ‘politieman in de dop’ na scheldpar­tij oud ijzerman

10:56 ARNHEM - Een jonge inwoner van de Arnhemse wijk Klarendal is zaterdag flink in de watten gelegd door de politie, nadat hij was uitgekafferd door een opgewonden plaatsgenoot. De jongen kreeg een knuffelbeer en mocht even in de patrouillewagen zitten.