1. Wat gaat er mis?

Een begrafenis in Nijmegen is vrolijker dan een bruiloft in Arnhem. In die uitspraak zit een kern van waarheid ondervond Jaap Modder, toen hij voorzitter was van de in 2014 opgeheven Stadsregio Arnhem Nijmegen. Beide buursteden verschillen enorm qua cultuur. ,,Arnhem was de meest zuidelijke protestantse stad. Nijmegen de meest noordelijke katholieke stad”, merkte Modder.



Er is veel rivaliteit. Arnhem en Nijmegen doen afzonderlijk hun eigen ding, en benadrukken vooral de onderlinge verschillen. Grof gezegd is Nijmegen het linkse ‘Havana aan de Waal’, autonoom. Met eindeloze milieu-discussies, maar ook bourgondisch. Arnhem is de provinciale hoofdstad waar de belangrijkste bestuursinstanties en cultuurgezelschappen zetelen: een winkelstad van stugge doeners. Beide steden worden gescheiden door twee grote rivieren.