Een betoverend voorbeeld van de Nieuwe Nederlandse Keuken vind je midden in Arnhem

Het pand ligt iets verdiept ten opzichte van de winkelstraat. Het is een waanzinnig mooi pand en hier naar binnen gaan is al een feestje op zich.



Ooit was het een bankgebouw, daarna dansten hier ballerina's en nu wordt hier gekookt en kunst van de familie geëxposeerd. Er zijn gebouwen die minder worden gekoesterd.



De enorme hal heeft vele deuren, maar achter de eerste glazen deur is duidelijk de gezelligheid. We worden ontvangen door een vriendelijke en rustige jongeman, die ons een tafel laat kiezen en een karaf kraanwater brengt.



Deze zaterdagavond is het gezellig gevuld, maar toch hangt hier een fijne rust. Het plafond is zeker 6 meter hoog en heeft hoge ramen wat lucht en ruimte geeft, de kleuren op de muur zijn mistig en er is een schapenwolk op de wand geprojecteerd. Geef toe, er is weinig meer kalmerend dan wolkjes kijken.