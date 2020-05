‘Een brug te ver’ opeens gevleugelde uitspraak in VS tijdens coronacrisis

Ook de gouverneur van Ohio, Mike DeWine, bezigde de uitdrukking. Hij wilde in zijn staat het dragen van mondmaskers verplichten, kreeg een storm van kritiek over zich heen en trok toen de maatregel schielijk weer in. De regel was een brug te ver, was zijn conclusie in het programma ‘This Week’ van televisiezender ABC.



De uitspraken wekten de nieuwsgierigheid van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP). Want in de VS is de uitdrukking blijkbaar geen gemeengoed. In de zoektocht naar de betekenis ervan kwam het bureau uit bij militair historicus Alexander Lovelace van Ohio University. Hij mag uitleggen dat de oorsprong ligt bij de Slag om Arnhem. ,,Het is wel een beetje vreemd om het dragen van een mondkapje te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog”, vindt hij.