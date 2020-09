Een ‘echte’ beer op de weg: knuffelbeer blijft achter op de A12 bij Arnhem

VIDEO Slapen in Arnhem, wakker worden in Wenen: nieuwe nachttrein verbindt Nederland met Europa

9:18 ARNHEM/ WOLFHEZE - Gaan slapen in Arnhem, wakker worden in Wenen. Vanaf december is het mogelijk. Met de nieuwe nachttrein Nightjet wordt het Nederlandse spoor voor het eerst sinds 2016 verbonden met het Europese netwerk van nachttreinen.