Een fietsritje met kapot achterlicht brak de droom van Nicolet: ‘Voor iedere inspanning moet ik 28 jaar later nog een grote tol betalen’

,,Ik was 28 en wild’’, zegt Drop (nu 56) over haar leven vóór het ongeluk. ,,Ik deed altijd vijf dingen tegelijk en was ambitieus. Ik was de kunstacademie in Arnhem aan het afronden en het kwam niet in me op dat ik géén geslaagd vormgever zou worden. Eerst een poosje bij een ontwerpbureau werken, daarna voor mezelf te beginnen. Interieurs, meubels en woonboten ontwerpen, dat zag ik voor me. Ik vond mezelf goed en had alle vertrouwen in mezelf.’’