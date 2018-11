‘Een gezichtstatoeage wordt nog niet geaccepteerd door de maatschappij’

In eerste instantie las ik niet het onderschrift, maar de gezichtstatoeages van beide dames. Ik ging ervan uit dat de vrouw met ‘Ramona’ op haar voorhoofd Ramona was en ‘Kyra’ Kyra. Dom van me: niemand die zijn eigen naam laat tatoeëren, laat staan op het voorhoofd.



In het verhaaltje onder de foto staat dat Ramona en Kyra een stelletje zijn. Uit liefde hebben ze elkaars namen op hun gezichten aangebracht. Een tatoeage zegt ze meer dan een ring. Het verhaaltje riep reacties op. Niemand vond Ramona en Kyra dapper omdat ze openlijk voor hun lesbische geaardheid uitkwamen én de gezichtstatoeage uit de taboesfeer trokken. Mensen verwezen boos naar de passage waarin stond dat Ramona en Kyra (beiden moeder) vanwege een zwaar leven niet kunnen werken. De woede samengevat: wie zich in het gezicht laat tatoeëren, kiest voor werkloosheid en gratis geld. Een gezichtstatoeage is een garantie op een uitkering.



Ik was eens bij Klarendallers Ramona en Kyra in de voortuin. Terwijl zij in de zon zaten te keuvelen, bezorgde ik post. Toegegeven: gevoed door irritatie en jaloezie (zij lekker relaxen en ik aan het sjouwen) ging mijn fantasie aan het werk. In mijn verbeelding hoorde ik ze met elkaar praten. ‘Ramoon. Als we nou eens een tatoeage laten zetten. Vol in het gezicht. Wedden dat we dan nooit meer hoeven te werken? Alleen een gek die ons dan nog aanneemt, toch?’