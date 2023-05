Een groot raadsel: tientallen ‘bloemkolen’ in het ‘gewapend asfalt’ van deze dijk

indebuurt.nl Bespaartip! In Arnhem volg je gratis kooklessen om betaalbaar en gezond te koken

Vind je het lastig om gezond te koken zonder daar de hoofdprijs voor te betalen? Dan is de cursus Koken binnen je budget in Arnhem misschien iets voor jou. Een kok leert jou in acht kooklessen hoe je voor een paar euro een voedzame maaltijd op tafel tovert. En dat is helemaal gratis en voor niets.