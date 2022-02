Een kakafonie aan feestmuziek als coronaprotest op de Korenmarkt: ‘Ik wil na twee jaar politieagent spelen weer gastheer zijn’

Ton provincie voor groene linten in Arnhem en Rheden; Malburgen wint Gelderse competitie

ARNHEM/ RHEDEN - Het plan voor een 3 kilometer lang groen lint door de Arnhemse wijk Malburgen is uitgeroepen tot hét Groene Icoon van Gelderland. Aan die titel is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden. De provincie Gelderland kent ook 1 ton toe aan het plan voor Dorpspark de Laak in Rheden.

11 februari